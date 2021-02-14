دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيون)، الأحد، عن استهداف مطار أبها الدولي في السعودية بطائرات بدون طيار "درونز"، بينما أعلن التحالف الذي تقوده السعودية باليمن عن اعتراض وتدمير طائرتين "أُطلقت تجاه خميس مشيط"، شرق أبها.

وقال المتحدث باسم القوات اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون العميد يحيى عسير إنه تم "استهداف مطار أبها بعد ظهر اليوم الأحد بطائرتين نوع صماد 3 وقاصف 2K وكانت الإصابة دقيقة"، وفقا لما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضاف: "هذا الاستهداف رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان الجوي وحصاره الشامل على بلدنا"، وتابع بالقول: "ننبه مجددا جميع المواطنين الابتعاد عن المطارات والمواقع التي تستخدم لأغراض عسكرية".

في المقابل، أعلنت قيادة قوات التحالف التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن عن "اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخخة أطلقت تجاه خميس مشيط من قبل الميليشيا الحوثية".

وأضاف التحالف أن "المحاولات الإرهابية للطائرات بدون طيار ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان"، وفقا لما نقلته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.