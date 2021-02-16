دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت إيران على الاتهامات التي وُجهت لها بالوقوف خلف استهداف مدينة إربيل في كردستان العراق بالصواريخ، الثلاثاء، نافية إياها وواصفة لها بـ"المحاولات المشبوهة" لإلصاق العملية بطهران.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء فارس الإيرانية: "نفند هذه الشائعات بشدة، كما ندين بشدة هذه المحاولة المشبوهة لالصاق هذا الحادث بإيران"، حسب قوله.

وتابع خطيب زادة قائلا: "تعتبر إيران استقرار وأمن العراق قضية أساسية للمنطقة وجيرانها، وترفض أي عمل من شأنه تعريض الامن والاستقرار في هذا البلد الى الخطر"، على حد تعبيره.

وكانت قد أطلقت عدة صواريخ باتجاه مدينة إربيل شمال العراق في حوالي الساعة 9:30 من مساء الإثنين، بالتوقيت المحلي، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان.

وأسفرت العملية عن مقتل مقاول مدني بالقرب من المطار وإصابة جندي أمريكي على الأقل، وقد أعلنت مجموعة شيعية متشددة مسؤوليتها عن الحادثة.