سارة الأميري لـCNN: مسبار الأمل الإماراتي هو أول قمر صناعي يرصد طقس المريخ

بعد وصول"مسبار الأمل" الإماراتي إلى مداره.. هذا ما يميز كوكب المريخ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هنأ رئيس مجلس الوزراء الإماراتي نائب رئيس الدولة حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بوصول مهمة "تيانوين-1" إلى كوكب المريخ، الثلاثاء.

ونشر الشيخ محمد بن راشد تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر باللغة الصينية، أعرب فيها عن تهنئته لبكين ورئيسها على هذا الإنجاز.

وفي تغريدة أخرى باللغة العربية، كتب رئيس الوزراء الإماراتي: "نهنىء جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ لكوكب المريخ .. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ .. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية"، حسب قوله.

نهنىء جمهورية الصين الشعبية بإنجازها العظيم ووصول مهمة تيانوين-١ لكوكب المريخ .. والتهنئة لفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ .. الفضاء والمريخ ساحة جديدة للتعاون العلمي وبناء مستقبل أفضل للبشرية

ويأتي وصول المهمة الصينية بعد أسبوع تقريبا من دخول "مسبار الأمل" الإماراتي إلى مدار الكوكب الأحمر، وبعد أيام قليلة من نشر أول صورة التقطها المسبار للمريخ.