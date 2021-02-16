دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن، الثلاثاء، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "درون"، متهما جماعة الحوثيين اليمنيين بإطلاقها تجاه مطار أبها الدولي.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية الرسمية عن التحالف قوله إن اعتراض وتدمير الطائرة المسيرة نتج عنه تناثر بعض شظاياها في محيط مطار أبها الدولي دون إصابات أو خسائر.

وأضاف التحالف أن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين والأعيان المدنية هو من تخطيط جنرالات الحرس الثوري الإيراني في صنعاء".

ويأتي ذلك الاستهداف من قبل الحوثيين للسعودية بالطائرات المسيرة لليوم العاشر على التوالي، إذ أعلن كل من التحالف وجماعة الحوثي عن هجمات مشابه على مدار الأيام التسعة الماضية، وبينما يؤكد التحالف على النجاح في اعتراض وتدمير الطائرات المسيرة، يعلن الحوثيين عن إصابة الأهداف بدقة؟