دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر نائب الرئيس المصري السابق الدكتور محمد البرادعي تغريدة عبر حسابه على تويتر عن "معنى الحرية"، وذلك بعد تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي عن شروط حرية التعبير عن الرأي والمعارضة.

وكانت تغريدة البرادعي عبارة عن اقتباس من الكاتب الإنجليزي الراحل جورج أورويل، مؤلف رواية 1984 الشهيرة، جاء فيها: "إن كان هناك أي معنى للحرية، فهو أن تملك الحق في أن تقول للناس ما لا يريدون سماعه"

وفي تغريدة أخرى، قال البرادعي إن "الإنسان المتعلم هو رصيد أساسي في عملية التنمية وركيزة جوهرية من ركائز الدولة. التعليم وليس غيره هو البداية".

وكان السيسي قد صرح، الثلاثاء، بأن للتعبير والمعارضة شرطان، أولهما أن تكون بهدف تحسين أوضاع الناس وثانيهما أن يكون المتكلم مُلم بما يقول.