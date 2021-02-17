وزير الصحة الكويتي يثير ضجة بتحذيره: "كورونا معانا إلى يوم القيامة"

الشرق الأوسط
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وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تحذيره من خطورة فيروس كورونا، مصرحا بأنه سيبقى "إلى يوم القيامة".

وقال وزير الصحة الكويتي، في جلسة بمجلس الأمة (البرلمان)، الثلاثاء، إن "الجائحة لن تنتهي، كوفيد-19 معانا إلى يوم القيامة، كوفيد-19 خرج عن السيطرة، الآن أصبح التحصين هو السبيل للخروج، من لن يتحصن سيكون كوفيد-19 موجود".

وأشار إلى أن "المجتمع ينقسم إلى جزأين الأول يستطيع أخذ اللقاح والثاني لا يستطيع أخذ اللقاح وهم فئة الأطفال"، وقال إن "انتشار الوباء سيقل مع التطعيم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأوضح وزير الصحة الكويتي أن "الانتشار الحالي لفيروس كورونا موزع بواقع 60 بالمائة مواطنين ونسبة 40 بالمائة مقيمين"، مضيفا أن "جزءا كبيرا من المقيمين المصابين يعملون لدى الكويتيين في منازلهم".

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