وزير الصحة الكويتي يثير ضجة بتحذيره: "كورونا معانا إلى يوم القيامة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أثار وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل حمود الصباح ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد تحذيره من خطورة فيروس كورونا، مصرحا بأنه سيبقى "إلى يوم القيامة".

وقال وزير الصحة الكويتي، في جلسة بمجلس الأمة (البرلمان)، الثلاثاء، إن "الجائحة لن تنتهي، كوفيد-19 معانا إلى يوم القيامة، كوفيد-19 خرج عن السيطرة، الآن أصبح التحصين هو السبيل للخروج، من لن يتحصن سيكون كوفيد-19 موجود".

وزير الصحة: فيروس #كورونا سيبقى معنا إلى يوم القيامة. https://t.co/zfbE3mSSXP

وأشار إلى أن "المجتمع ينقسم إلى جزأين الأول يستطيع أخذ اللقاح والثاني لا يستطيع أخذ اللقاح وهم فئة الأطفال"، وقال إن "انتشار الوباء سيقل مع التطعيم"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

وأوضح وزير الصحة الكويتي أن "الانتشار الحالي لفيروس كورونا موزع بواقع 60 بالمائة مواطنين ونسبة 40 بالمائة مقيمين"، مضيفا أن "جزءا كبيرا من المقيمين المصابين يعملون لدى الكويتيين في منازلهم".

تصريح وزير الصحة بشأن أن الفيروس مستمر الى يوم القيامة... تصريح غير مسؤول ... ينم عن ضعف الوعي السياسي للوزير ... ويناقض عديد من الدراسات التي تتناول سيناريوهات انتهاء الجائحة ... ولكن خيارات اختيار الوزراء محتكرة ولا تخضع لاي معيار ... الله المستعان #مجلس_الأمة

معالي #وزير_الصحه يجب ان يجيد إختيار مفرداته هل يعلم معاليه بأنه لا يوجد #جائحة تظل إلى الأبد 🤬 الأوبئة تنتهي بعد فترة زمنية و لكن الڤيروس اهو اللي يبقى ...#جائحة الإنفلونزا الأسبانية انتهت بعد 3 سنوات و لكن الڤيروس نفسه موجود إلى اليوم

الخطاب يجب أن يكون بسيطا ليصل لكل مكونات المجتمع لذلك قول وزير الصحة بأن الفايروس باق معنا ليوم القيامة ورغم أنه صحيح علميا ولكنه لا يتناسب مع مجتمع نصه يأخذ أخبار الإجراءات من زجران ونصه يأخذ أخبار كورونا من الراشد

لأن ما عندهم وزير يلوم الشعب كله في انتشار و بقاء كورونا معانا الى يوم القيامة. اول علاج هو تغيير #وزير_الصحه https://t.co/viyFgk5CEO

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