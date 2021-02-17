دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، الأربعاء، إن عملية تبادل للأسري بين سوريا وإسرائيل تجري حاليًا عبر وساطة روسية.

ونقلت "سانا" عن مصادر قولها إن عملية التبادل شملت "تحرير السوريين نهال المقت وذياب قهموز الأسير السوري من أبناء الجولان السوري المحتل".

في المقابل، ستطلق سوريا "سراح فتاة إسرائيلية دخلت إلى الأراضي السورية - منطقة القنيطرة بطريق الخطأ وتم اعتقالها من قبل الجهات المختصة السورية".

وحسب مواقع صحفية سورية وفلسطينية، فإن نهال المقت تنتمي إلى قرية مجدل شمس في هضبة الجولان. وفي 27 أغسطس آب الماضي، بدأت الناشطة السورية تنفيذ حكم أصدرته محكمة إسرائيلية، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.

وينتمي ذاب قهموز إلى قرية الغجر في هضبة الجولان. وتعتقله السلطات الإسرائيلية منذ 2016، حيث كان يقضي عقوبة السجن 16 عامًا، حسب نادي الأسير الفلسطيني، الذي أفاد أيضًا أنه تم الإفراج عنه يوم الأربعاء.

في حين لا توجد معلومات تفصيلية عن ظروف وتوقيت اعتقال السلطات السورية للفتاة الإسرائيلية.