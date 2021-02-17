دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن أول سفير للإمارات لدى إسرائيل، محمد محمود الخاجة، الأربعاء، إطلاق حسابه الرسمي عبر موقع تويتر.

وكتب الخاجة رسالة موحدة بالعربية والعبرية والإنجليزية، في أولى تغريداته عبر حسابه: "يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة الإمارات لدى دولة إسرائيل".

وأعرب السفير الإماراتي عن تطلعه إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين.

يسعدني إطلاق حسابي الرسمي على موقع تويتر كأول سفير لدولة #الإمارات لدى دولة #إسرائيل. اتطلع إلى العمل مع المسؤولين الإسرائيليين لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، ولنشر قيم السلام والتعايش بين شعبي البلدين.

من جانبها، علق حساب "إسرائيل بالعربية"، التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، قائلا: "نحن في انتظارك، ونتمنى لك التوفيق".

اطلق سعادة السفير محمد الخاجة الإماراتي 🇦🇪حسابا بالعبرية: "أنا سعيد باطلاق حسابي على تويتر كأول سفير اماراتي في إسرائيل. أتطلع إلى تعزيز العلاقات بين شعبي البلدين عن طريق تطوير السلام والتفاهم والازدهار لدى شعبينا وشعوب المنطقة برمتها.".نحن بانتظارك 🇮🇱 ونتمنى لك التوفيق https://t.co/JBdQA0TY7L

وأدى الخاجة اليمين القانونية، الأحد الماضي، أمام أمام الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وفي مطلع يناير/كانون الأول الماضي، عينت إسرائيل إيتان نائيه كأول سفير لها في الإمارات.

وبرعاية أمريكية، وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاقًا لتطبيع العلاقات بينهما في واشنطن منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.