دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت إسرائيل والولايات المتحدة تطوير جيل جديد من منظومات صواريخ الـ"حيتس" أو السهم المضادة للصواريخ الباليستية، وفقا للمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان.

وكتب جندلمان، عبر تويتر، الخميس، أن الصاروخ الجديد يسمى "حيتس 4"، وسيملك قدرات عملياتية "نوعية وغير مسبوقة".

وذكر جندلمان أن "إسرائيل تمتلك القدرة على اعتراض جميع الصواريخ التي يمتلكها العدو".

إسرائيل والولايات المتحدة شرعتا في تطوير الجيل القادم من منظومات صواريخ ال-"خيتس" (سهم) التي تعترض الصواريخ الباليسية المعادية. الصاروخ الجديد يسمى "خيتس 4" وهو سيملك قدرات عملياتية نوعية وغير مسبوقة. إسرائيل تمتلك القدرة على اعتراض جميع الصواريخ التي يمتلكها العدو. https://t.co/SjNNyVuULl

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، نقلا عن بيان منسوب لوزارة الأمن الإسرائيلية، أن المنظومة الجديدة ستحل محل "حيتس 2".

وقال وزير الأمن بيني غانتس، حسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن تطوير برنامج "حيتس 4" الصاروخي الجديد سيؤدي إلى قفزة تكنولوجية وعملية في ساحة الحرب المستقبلية، لمواجهة التهديدات المتطورة في منطقة الشرق الأوسط.

وأشار غانتس إلى أن السلطات الإسرائيلية تعمل على إغلاق سماء إسرائيل أمام التهديد الباليستية.