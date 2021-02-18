أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي ينس ستولتنبرغ، الخميس، أن الناتو سيوسع مهمته في العراق إلى ثمانية أضعاف حجمها الحالي.

وقال ستولتنبرغ، بعد اجتماع مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الحلف، وهو الأول منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة مقاليد الحكم: "قررنا اليوم توسيع مهمة الناتو التدريبية في العراق. ستزيد مهمتنا من 500 فرد إلى حوالي 4000 فرد، وستشمل أنشطة التدريب الآن المزيد من المؤسسات الأمنية العراقية ومناطق خارج بغداد".

وأوضح أمين حلف الناتو أن "وجودنا يعتمد على الظروف، والزيادات في أعداد القوات ستكون تدريجية".

ومضى ستولتنبرغ شارحًا أن التوسع جاء بناء على طلب من الحكومة العراقية وسيتم تنفيذه مع "الاحترام الكامل لسيادة العراق وسلامة أراضيه".

وأضاف ستولتنبرغ: "لقد تحدثت مع رئيس الوزراء الكاظمي هذا الأسبوع، وأكدت له أن كل شيء سيتم بالتشاور الكامل مع السلطات العراقية".