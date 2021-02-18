أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو أول اتصال بينهما منذ وصول بايدن للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وأيضا أول اتصال من بايدن مع زعيم بالمنطقة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان بأن المحادثة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن "كانت ودية للغاية ودافئة واستغرقت حوالي ساعة". وأضاف البيان أن الزعيمين "أشارا إلى العلاقات الشخصية طويلة الأمد بينهما وقالا إنهما سيعملان معًا لتعزيز التحالف القوي بين إسرائيل والولايات المتحدة".

وأوضح بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بايدن ونتنياهو "ناقشا مواصلة اتفاقيات السلام والتهديد الإيراني وتحديات المنطقة واتفقا على مواصلة المحادثات بينهما. كما هنأ بايدن نتنياهو على قيادته في مكافحة فيروس كورونا وتبادل الجانبان وجهات النظر حول سبل التعامل مع الوباء".

في الوقت نفسه، ذكر بيان صادر من البيت الأبيض أن بايدن أكد على "تاريخه الشخصي من الالتزام الثابت بأمن إسرائيل ونقل نيته تعزيز جميع جوانب الشراكة الأمريكية الإسرائيلية، بما في ذلك تعاوننا الدفاعي القوي". وأضاف البيت الأبيض أنهما "ناقشا أهمية استمرار التشاور الوثيق حول قضايا الأمن الإقليمي، بما في ذلك إيران".

وأكد بايدن "دعم الولايات المتحدة للتطبيع الأخير للعلاقات بين إسرائيل ودول من العالم العربي والإسلامي"، وشدد على "أهمية العمل على دفع عجلة السلام في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك بين الإسرائيليين والفلسطينيين".