دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، الخميس، رئيس الوزراء اللبناني المُكلف سعد الحريري، في العاصمة الدوحة، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وحسب الوكالة، أطلع الحريري الشيخ تميم بن حمد على آخر تطورات الأوضاع والجهود المتعلقة بتشكيل الحكومة اللبنانية.

وأكد الشيخ تميم بن حمد دعم قطر للبنان، ودعا جميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية للإسراع في تشكيل حكومة جديدة لمواجهة الأزمات والتحديات التي يتعرض لها لبنان، وفقا لوكالة الأنباء القطرية.

ونشر الحريري صورة له مع أمير قطر، قائلا إنه "جرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات في لبنان".

لقاء مع سمو أمير #قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني @TamimBinHamad في الديوان الأميري وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز المستجدات في #لبنان. https://t.co/JylZbLqoYX

ويوم الأحد الماضي حدث تراشق كلامي بعد أن وجه الحريري انتقادات إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، عندما قال إن هناك "من يؤخر تشكيل الحكومة"، وأن بلاده في حاجة إلى "حكومة اختصاصيين" ليس أعضائها انتماءات حزبية.

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كلف عون الحريري بتشكيل الحكومة بعد حصوله على أغلبية الأصوات خلال الاستشارات النيابية.

واستقالت حكومة الحريري في أكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما شهد لبنان احتجاجات شعبية ضد النخبة الحاكمة والفساد، فيما خلفه حسان دياب دفع انفجار مرفأ بيروت (4 أغسطس/آب 2020)، إلى المطالبة برحيله من منصبه.