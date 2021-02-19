أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – تحدث وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، مع نظيره وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الخميس، وفقا لبيان صحفي صادر عن البنتاغون.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي في البيان: "دان الوزير الهجمات التي نفذها الحوثيون على الحدود السعودية وعبر عن التزامه بمساعدة المملكة العربية السعودية على حماية حدودها، وأعاد الوزير أوستن التأكيد على التغييرات الراهنة في السياسة الأمريكية تجاه التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، وناقش أهمية إنهاء الحرب، وشكر ولي العهد على التزام السعودي بالتسوية السياسية".

وكشف البيت الأبيض الثلاثاء أن الرئيس جو بايدن، يعمل على مراجعة العلاقات الأمريكية السعودية، وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، إلى أن بايدن يخطط للاتصال بالملك سلمان بن عبدالعزيز لا بولي العهد محمد بن سلمان.

وقالت ساكي في مؤتمر صحفي: "لقد جعلنا الأمور واضحة من البداية أننا سنراجع العلاقة مع السعودية"، بما في ذلك المشاركة الأمريكية مع المملكة، والتواصل بين النظراء.

وأشارت ساكي إلى أن نظير بايدن هو الملك سلمان ولفتت إلى أن التواصل سيجري بين القائدين في الوقت المناسب دون تحديد الوقت.