أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أبلغت الإدارة الأمريكية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عدم اعترافها بمزاعم إدارة ترامب بأن العقوبات الأممية كافة فُرضت مجددا على إيران من طرف واحد، وذلك في رسالة حصلت عليها CNN من مصدر دبلوماسي في الأمم المتحدة.

وفي رسالة للمجلس، أرسلها السفير الأمريكي إلى الأمم المتحدة بالإنابة، ألغت واشنطن القرار المتخذ من جانب إدارة ترامب العام الماضي والقاضي بإعادة فرض جميع العقوبات الأمريكية على إيران لعدم التزامها بالاتفاق النووي مع أمريكا، في حين أن واشنطن كانت قد انسحبت من الاتفاق في وقت سابق.

ولفتت الرسالة الأمريكية إلى أن وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، أبلغ مجلس الأمن بإعادة فرض العقوبات، مشيرة إلى أن الأخير رفض ذلك دون أن يفعل شيئا بالمقابل على أمل أن تفوز إدارة جديدة في نوفمبر/تشرين ثاني وتبطل القرار.

وختمت الرسالة بالتذكير بأن بومبيو أعاد فرض جميع العقوبات على إيران وأعلن عودة حظر بيع الأسلحة من جانب الأمم المتحدة على طهران.