دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، السبت، سقوط أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا على قاعدة بلد الجوية في محافظة صلاح الدين (وسط البلاد).

وقالت الخلية، التي تتبع الجيش العراقي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن "أربعة صواريخ من نوع كاتيوشا، سقطت داخل قاعدة بلد الجوية ضمن محافظة صلاح الدين، دون تسجيل خسائر تذكر".

وسبق أن تعرضت قاعدة بلد لعدة هجمات صاروخية. وتضم القاعدة الجوية قوات أمريكية ومتعاقدين، إلى جانب القوات العراقية.

ويوم الاثنين الماضي، أُطلقت عدة صواريخ باتجاه مدينة أربيل شمال العراق، بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان.

وذكر مسؤولون أمريكيون وعراقيون أن أحد الصواريخ سقط قرب نقطة تمركز لقوات التحالف الدولي حول مطار أربيل، وأسفر عن مقتل مقاول مدني وإصابة جندي أمريكي و5 متعاقدين.