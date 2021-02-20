دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت الحكومة السورية، السبت، على الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام عدة حول وجود "بند سري" في اتفاق تبادل للأسرى مع إسرائيل تقوم بموجبه الحكومة الإسرائيلية بتزويد دمشق بلقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، نافية هذه الأنباء.

ونفى مصدر إعلامي سوري الأنباء المتداولة حول وجود هذا البند السري في اتفاق تبادل الأسرى، الذي أفرجت إسرائيل بموجبه عن ثلاثة سوريين معتقلين لديها، هم محمد حسين وطارق العبيدان ونهال المقت، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في حين أطلقت دمشق سراح إسرائيلية كانت تجاوزت "خط ألفا" الفاصل بين سوريا وإسرائيل، وشكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على التوسط من أجل إتمام الاتفاق.

متابعة للجهود التي بذلها رئيس الوزراء نتنياهو إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعود في هذه الأثناء مواطنة إسرائيلية إلى إسرائيل بعد أن اجتازت الحدود السورية وأحتجزت على يد السوريين.

وقال المصدر الإعلامي السوري في تعقيبه على الأنباء المتداولة: "ترويج هذه المعلومات الملفقة حول وجود بند في عملية التبادل يتعلق بالحصول على لقاحات كورونا من سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدفه الإساءة إلى عملية تحرير الأسرى السوريين من سجون الاحتلال والإساءة لسورية وتشويه الجانب الوطني والإنساني للعملية"، على حد تعبيره.

وأضاف المصدر قائلا: "سورية كانت واضحة في تعاملها مع عملية التبادل التي أسفرت عن تحرير ثلاثة من أسراها وأن وسائل الإعلام التي تتناقل هذه المعلومات هدفها تلميع صورة الاحتلال الإسرائيلي ومنحه صفات إنسانية يفتقدها بدليل احتلاله الأرض العربية وتشريد شعبها ومواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والسوري واللبناني"، وفقا لسانا.

وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية أن الاتفاق يتضمن "بندا سريا" يتيح لسوريا الحصول على لقاح فيروس كورونا من إسرائيل.