أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل قريباً إلى الكونغرس تقريرًا غير سري عن القتل المروع لصحفي "واشنطن بوست" جمال خاشقجي في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

وقال سوليفان لمراسلة CNNكريستيان أمانبور: "أصدر الكونغرس قانونًا يفرض فعليًا على الإدارة إصدار نسخة غير سرية من تقرير المساءلة والمسؤولية عن القتل الوحشي والمروع لجمال خاشقجي. نعتزم الامتثال لذلك، ونعتزم القيام به قريبًا".

وأضاف سوليفان أنه لا يوجد موعد محدد لإرسال التقرير إلى الكونغرس، لكنه قال: "لن يكون وقتا طويلا".

وقال سوليفان: "سنرفق إجابتنا بهذا الإعلان، إجابتنا الإضافية حول كيفية ضمان وجود مساءلة عن جريمة القتل تلك".

وفي 2019، قدم تقرير مستقل للمقرر الخاص للأمم المتحدة أدلة مفصلة على أن مسؤولين سعوديين رفيعو المستوى خططوا ونفذوا قتل خاشقجي وتقطيع أوصاله في القنصلية السعودية في اسطنبول بتركيا.

وقال التقرير إن هؤلاء السعوديين ناقشوا أيضًا كيف سيخفون جريمة مقتل خاشقجي عن المجتمع الدولي.

وأشار التقرير إلى أن الحاكم الفعلي للمملكة محمد بن سلمان. ورُغم استنتاج وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) أن ولي العهد السعودي أمر شخصيًا بعملية القتل، فقد دافع عنه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقوة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية لاحقًا "أحكامًا نهائية" ضد ثمانية مشتبه بهم في سبتمبر/أيلول وحكمت على خمسة منهم بالسجن 20 عامًا.