دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتقد نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، ما ظهر في مقطع فيديو متداول حول بناء مجسم لكعبة في مدينة كربلاء العراقية، واصفا الأمر بـ"العبث"، الأحد.

وانتشر مقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوره أحد العراقيين يُظهر مجسما للكعبة في كربلاء (ذات الغالبية الشيعية) ويدعو إلى أداء مناسك الحج والعمرة في العراق بدلا من التوجه إلى مدينة مكة في السعودية.

وعلق خلفان على المقطع الذي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر قائلا: "هذا عبث ما بعده عبث"، على حد تعبيره.

هذا عبث ما بعده عبث. https://t.co/MEQbkDBvOx

وأعرب عدد من مستخدم مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا المقطع المنتشر في حين رأى آخرون أن بناء المجسم كان بهدف الاحتفال بمولد الصحابي، علي بن أبي طالب وليس له دلالات أخرى.

ونستعرض فيما يلي بعض ردود الفعل:

الكعبة في كربلاء .. ونحن "الوهابية" على قولتهم لازم نطمطم ونسكت ولا نبيَّن فساد هذا العمل حتى لا نسوي فتنة !! https://t.co/rrlldXGpj5

السيستاني ينقل الكعبة من مكه إلى كربلاء https://t.co/SN5Rsbdurj