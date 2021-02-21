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نشر الأحد ، 21 فبراير / شباط 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، حالة زوجها، الإعلامي عمرو أديب، بعد تعرضه لحادث سير وطمأنت الجمهور على حالته مؤكدة أنه عانى من آلام "مبرحة".

وقالت الحديدي في بداية برنامجها "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON" المصرية أن الوضع الصحي لأديب في تحسن، مشيرة إلى أنه بخير "شكل عام".

وكشفت الإعلامية المصرية أن زوجها عانى من "آلام مبرحة" نتيجة الكدمات والصدمات التي تعرض لها في الحادث لكن "ربنا نجاه" على حد تعبيرها.

وأوضحت الحديدي أن السيارة التي تسببت بالحادث الذي تعرض له زوجها كانت محملة بأنابيب "البوتاغاز" ولم يكن السائق قد شغل أضواء سيارته.

ووجهت الإعلامية المصرية الشكر لـ4 أشخاص ساهموا بنقل عمرو أديب إلى المستشفى فور تعرضه للحادث وذكرت أسماءهم كما وجهت الشكر لكل من سأل وتمنى الشفاء لزوجها.