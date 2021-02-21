عانى من "آلام مبرحة".. لميس الحديدي تكشف الوضع الصحي لعمرو أديب وتروي تفاصيل الحادث: ربنا نجاه

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
عانى من "آلام مبرحة".. لميس الحديدي تتكشف الوضع الصحي لعمرو أديب وتروي تفاصيل الحادث: ربنا نجاه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشفت الإعلامية المصرية، لميس الحديدي، حالة زوجها، الإعلامي عمرو أديب، بعد تعرضه لحادث سير وطمأنت الجمهور على حالته مؤكدة أنه عانى من آلام "مبرحة".

وقالت الحديدي في بداية برنامجها "كلمة أخيرة" عبر قناة "ON" المصرية أن الوضع الصحي لأديب في تحسن، مشيرة إلى أنه بخير "شكل عام".

قد يهمك أيضاً

ربط تغريدة لدار الإفتاء بحادث عمرو أديب.. وتساؤل عن "بدل الشماتة"

وكشفت الإعلامية المصرية أن زوجها عانى من "آلام مبرحة" نتيجة الكدمات والصدمات التي تعرض لها في الحادث لكن "ربنا نجاه" على حد تعبيرها.

وأوضحت الحديدي أن السيارة التي تسببت بالحادث الذي تعرض له زوجها كانت محملة بأنابيب "البوتاغاز" ولم يكن السائق قد شغل أضواء سيارته.

ووجهت الإعلامية المصرية الشكر لـ4 أشخاص ساهموا بنقل عمرو أديب إلى المستشفى فور تعرضه للحادث وذكرت أسماءهم كما وجهت الشكر لكل من سأل وتمنى الشفاء لزوجها.  

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.