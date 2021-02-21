بعد تداول فيديو للواقعة.. الداخلية السعودية تعلن القبض على مواطن اعتدى على امرأة في حفر الباطن

الشرق الأوسط
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بعد تداول فيديو للواقعة.. الداخلية السعودية تعلن القبض على مواطن اعتدى على امرأة في حفر الباطن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، القبض على مواطن اعتدى على امرأة في منطقة حفر الباطن، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة الاعتداء في أحد الأماكن العامة.

وأفاد الأمن العام السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأن الجهات الأمنية في شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من تحديد هوية أحد الأشخاص بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة.

وأضاف الأمن العام أنه تم القبض على ذلك الشخص، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة.

وكانت وسائل إعلام محلية سعودية قد أفادت، في وقت سابق وسط ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بسبب الواقعة، بأن النائب العام السعودي أصدر أمرا بالقبض على المعتدي للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

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