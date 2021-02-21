دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأحد، القبض على مواطن اعتدى على امرأة في منطقة حفر الباطن، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة الاعتداء في أحد الأماكن العامة.

وأفاد الأمن العام السعودي، عبر حسابه الرسمي على تويتر، بأن الجهات الأمنية في شرطة محافظة حفر الباطن تمكنت من تحديد هوية أحد الأشخاص بعدما ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة.

وأضاف الأمن العام أنه تم القبض على ذلك الشخص، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى فرع النيابة.

شرطة المنطقة الشرقية: القبض على المعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بحفر الباطن https://t.co/GJ6LVl3VZ6

وكانت وسائل إعلام محلية سعودية قد أفادت، في وقت سابق وسط ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بسبب الواقعة، بأن النائب العام السعودي أصدر أمرا بالقبض على المعتدي للتحقيق معه واستدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم.

شاب يعتدي على فتاة في الشارع - تلّوه https://t.co/FxyUH5YP63

🚨تم القبض .. على شاب في العقد الثاني من العمر، بعد ان اعتدى على فتاة في #حفر_الباطن 🔴الجهات المعنية تؤكد: لن يتم التهاون مع مرتكبي هذه الجرائم، وستطبق بحقهم العقوبات المشددة التي تزجرهم، وتردع غيرهم. https://t.co/kB5Wcz1qiA

📌| الجهات الأمنية تقبض على المعتدي على امرأة في أحد الأماكن العامة بـ #حفر_الباطن . و #النيابة_العامة تؤكد: سيتم استدعاء أطراف القضية لضبط إفاداتهم وشهاداتهم. https://t.co/uFnTly2uIs

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