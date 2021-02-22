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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عُقد لقاء ثنائي بين الإمارات وقطر في الكويت، الإثنين، في أول اجتماع بين الدولتين منذ "قمة العُلا" التي وضعت أسس المصالحة الخليجية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وناقش الوفدان " الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان العُلا"، وأكدا على ضرورة المحافظة على "اللحمة الخيجية وتطوير العمل الخليجي المشترك بكما يحقق مصلحة دول مجلس التعاون ومواطنيها، وتحقيق الاستقرار والاودهاؤ في المنطقة"، وفقا لوام.

وثمن وفدا الإمارات وقطر الجهود السعودية والتي استضافت "قمة العُلا" الذي انبثق عنه البيان الختامي الذي أفضى لوضع أسس المصالحة بين الدول الخليجية 3 ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى.

وشكر الجانبان دولة الكويت وأميرها، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، على المساعي الرامية إلى "رأب الصدع" بين دول مجلس التعاون الخليجي واستضافتها للقاء الذي جى بين الدولتين.

وكان قد أكد وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن، أن علاقة بلاده مع الإمارات شهدت تطورا خلال الفترة الماضية وشدد على أن "الدوحة لن تبقى رهينة للماضي"