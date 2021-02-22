دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، عن قلق الحلف من قرب امتلاك إيران لسلاح نووي بالإضافة إلى قدرتها على توصيله عبر برنامجها الصاروخي، مشيرا إلى أن الحلف يرحب بالجهود الأمريكية في إطار إيجاد حل لقضية البرنامج النووي الإيراني.

وقال ستولتنبرغ أثناء استضافته في برنامج "Connect the World" الذي تقدمه مذيعة CNN بيكي أندرسون: "إيران مصدر قلق لأنها مسؤولة عن أنشطة مزعزعة لاستقرار المنطقة، نحن قلقوان إزاء برنامجها الصاروخي".

وتابع الأمين العام للناتو قائلا: "ونحن بالتأكيد قلقون إزاء تطوري إيران سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن الحلف يرحب بالاتفاق النووي الموقع مع طهران منذ عام 2015، ولافتا إلى أنه يتوقع أن يرحب الحلف أيضا بالجهود الأمريكية في محاولة إيجاد طريقة ما لتطوير أو توقيع اتفاق جديد مع إيران من شأنه فرض قيود على برنامج طهران النووي.

وأكد ستولتنبرغ أن أكثر ما يقلق الناتو هو ذلك المزيج بين قرب إيران من تطوير سلاح نووي وقدرتها على توصيله عبر بانمجها الصاروخي.

وقال الأمين العام للناتو عن ذلك: "إنه مزيج بين الاقتراب من امتلاك قنبلة نووية ورأس نووي وأسلحة نووية إلى جانب صواريخ بعيدة المدى".

وشدد ستوتلنبرغ على أهمية فرض قيود على برنامج إيران النووي، حسبما قال.