دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، إن إيران وافقت على مواصلة أنشطة التحقق والرصد لمنشآتها النووية لفترة تمتد إلى 3 أشهر.

وقال غروسي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إنه توصل إلى اتفاق تفاهم تقني ثنائي خلال مشاوراته الكثيفة مع المسؤولين الإيرانيين في العاصمة طهران.

وأكد غروسي أنه لن يحدث أي تغيير في عدد مفتشي وكالة الطاقة الذرية، مُشيرًا إلى أن التغيير سيكون في نوع الأنشطة وعدد مرات التفتيش التي ستحدث.

Intensive consultations led to a good result. A temporary technical understanding has been reached. The @IAEAorg will continue its necessary verification and monitoring in #Iran. https://t.co/5ZOmSXh24E

وأضاف غروسي أن إيران ستمضي قدمًا في تنفيذ قانون أقره البرلمان الإيراني يقضي بموجبه بتوقف طهران عن تنفيذ التدابير الطوعية المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، بداية من الثلاثاء المقبل (23 فبراير/شباط).

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أنه وفقا لـ"التفاهم التقني" فإنها ستواصل أنشطة الرصد والتفتيش لثلاثة أشهر، وستواصل التنفيذ الكامل من دون قيود لاتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة.

وقال غروسي إنه يأمل أن يساعد المسار السياسي في حل بقية القضايا العالقة، بما يحافظ على الاتفاق النووي.

ويوم السبت، تحدثت كريستيان أمانبور مذيعة CNN إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. وقال سوليفان إن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إيران "إذا عادت إيران إلى الامتثال بالتزاماتها".

في حين طالبت إيران برفع العقوبات قبل الموافقة على الدخول في محادثات، بينما أكدت مُتحدثة البيت الأبيض جين ساكي، أنه لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية، مثل رفع العقوبات، قبل إجراء محادثات دبلوماسية مع إيران.

وقالت واشنطن إنها قبلت عرض وساطة من الاتحاد الأوروبي بينها وطهران.