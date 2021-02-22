مدير وكالة الطاقة الذرية: توصلنا لاتفاق مؤقت مع إيران لمواصلة أنشطة التفتيش 3 أشهر

الشرق الأوسط
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مدير وكالة الطاقة الذرية: التوصل لاتفاق مع إيران لتسمح بمواصلة أنشطة التفتيش 3 أشهر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي، إن إيران وافقت على مواصلة أنشطة التحقق والرصد لمنشآتها النووية لفترة تمتد إلى 3 أشهر.

وقال غروسي، في مؤتمر صحفي، الأحد، إنه توصل إلى اتفاق تفاهم تقني ثنائي خلال مشاوراته الكثيفة مع المسؤولين الإيرانيين في العاصمة طهران.

وأكد غروسي أنه لن يحدث أي تغيير في عدد مفتشي وكالة الطاقة الذرية، مُشيرًا إلى أن التغيير سيكون في نوع الأنشطة وعدد مرات التفتيش التي ستحدث.

وأضاف غروسي أن إيران ستمضي قدمًا في تنفيذ قانون أقره البرلمان الإيراني يقضي بموجبه بتوقف طهران عن تنفيذ التدابير الطوعية المنصوص عليها في خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي)، بداية من الثلاثاء المقبل (23 فبراير/شباط).

وأوضحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان، أنه وفقا لـ"التفاهم التقني" فإنها ستواصل أنشطة الرصد والتفتيش لثلاثة أشهر، وستواصل التنفيذ الكامل من دون قيود لاتفاق الضمانات الشاملة المبرم مع الوكالة.

وقال غروسي إنه يأمل أن يساعد المسار السياسي في حل بقية القضايا العالقة، بما يحافظ على الاتفاق النووي.

ويوم السبت، تحدثت كريستيان أمانبور مذيعة CNN إلى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان. وقال سوليفان إن الولايات المتحدة مستعدة للتوصل إلى اتفاق ملزم مع إيران "إذا عادت إيران إلى الامتثال بالتزاماتها".

في حين طالبت إيران برفع العقوبات قبل الموافقة على الدخول في محادثات، بينما أكدت مُتحدثة البيت الأبيض جين ساكي، أنه لا توجد خطة لاتخاذ خطوات إضافية، مثل رفع العقوبات، قبل إجراء محادثات دبلوماسية مع إيران.

وقالت واشنطن إنها قبلت عرض وساطة من الاتحاد الأوروبي بينها وطهران.

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