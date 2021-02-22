شقيقة السعودي عبدالرحمن السدحان: سيتم الإفراح عنه قريبا.. واتصل للمرة الثانية منذ 3 سنوات

الشرق الأوسط
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شقيقة السعودي عبدالرحمن السدحان: سيتم الإفراح عنه قريبا.. واتصل للمرة الثانية منذ 3 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت أخت السعودي المختفي قسرا، عبدالرحمن السدحان، أن الإفراج عن شقيقها سيتم قريبا، مشيرة إلى أن أخاها تواصل مع أهلها لثاني مرة خلال 3 سنوات.

وكتبت أريج السدحان عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: " الحمدلله بشارة خير اخوي عبدالرحمن اتصل على اهلي بالرياض اخيراً، ثاني اتصال من قرابة ٣ سنين اختفاء"، حسب قولها.

وأضافت السدحان قائلة: "تم اخباره من السلطات بأنه سيفرج عنه قريب ولا توجد عليه تهم. اخيراً بعد ٣ سنوات من العذاب، نحن في أشد الشوق نشوفه. لن اتوقف حتى اطمأن عليه بعيني ونراه معنا قريبا يارب"، على حد تعبيرها.

وكان المصدر الوحيد للمعلومات حول السدحان خلال فترة اختفائه شقيقته التي ذكرت أنه تعرض للتعذيب ولم يجر سوى اتصال واحد على مدار 3 سنوات من الاختفاء القسري، كما قالت إن عائلتها تعيش في وضع نفسي سيء جدا.

 

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