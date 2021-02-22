دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد الأمير سطام بن بن خالد آل سعود، الإثنين، على انتقاد رئيس حزب الأمة في الكويت، حاكم المطيري، مشهد وجود رجل أمن في مسجد بالسعودية في إطار الإجراءات المتخذة لمنع تفشي فيروس كورونا، بعد أن نشر الأخير تغريدة تساءل فيها عما إذا كانت هذه مساجد أم سجون.

وقال المطيري في تغريدة نشرها في 20 فبراير/شباط الجاري وتضمنت مقطع فيديو يُظهر وجود عنصر أمن سعودي في أحد المساجد: "هذه مساجد أم سجون ! لمَ كل هذه الجرأة على المساجد والمصلين وإرهابهم فيها وهي التي جعلها الله أمانا لهم وأمنا ؟ ولم يتكرر هذا المشهد بالذات قبل رمضان والحج خاصة في جزيرة العرب؟ اللهم من أرادوا بالإسلام شرا فأشغلهم في أنفسهم واجعل دائرة السوء عليهم!"، حسب قوله.

ورد الأمير السعودي على تغريدة المطيري قائلا عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "هل هذه التغريدة من شخص عاقل أم حاقد"، حسب قوله.

وأضاف الأمير سطان بن خالد آل سعود قائلا في التغريدة نفسها: "أي إنسان عاقل سيعرف أن هذا المشهد من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وأنه ليس مقتصر على المساجد أيها الحاقد بل موجود في الأسواق والمولات والمحلات وكل هذه المشاهد هي من أجل سلامة الفرد والمجتمع لكن أمثالك الحاقدين لا يدركون ذلك"، حسب قوله.

هل هذه التغريدة من شخص عاقل أم حاقد أي إنسان عاقل سيعرف أن هذا المشهد من أجل التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وأنه ليس مقتصر على المساجد أيها الحاقد بل موجود في الأسواق والمولات والمحلات وكل هذه المشاهد هي من أجل سلامة الفرد والمجتمع لكن أمثالك الحاقدين لا يدركون ذلك https://t.co/U6xJ4ApAWZ

وتتخذ السعودية إجراءات مشددة لمنع تفشي فيروس كورونا في أماكن التجمعات مثل المساجد والمحال التجارية وقد أعلن وزير الشؤون الإسلامية في المملكة في وقت سابق عن إغلاق 17 مسجدا بعد تسجيل 17 إصابة جديدة بكورونا.