دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقعا لتواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من لعبدالرحمن السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتأثره خلال إمامته صلاة العشاء في الحرم المكي، الأحد.

من مقاصد سورة المعارج: بيان حال وجزاء الخلق يوم القيامة. تلاوة معالي الشيخ أ.د.#عبدالرحمن_السديس من صلاة العشاء 9 رجب 1442هـ. https://t.co/RSMhR3usaE

ونشرت الإدارة العامة لشؤون الأئمة والمؤذنين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على صفحتها الرسمية بتويتر المقطع بتعليق قالت فيه: "من مقاصد سورة المعارج: بيان حال وجزاء الخلق يوم القيامة.. تلاوة معالي الشيخ أ.د. عبدالرحمن السديس من صلاة العشاء 9 رجب 1442هـ".

وبدا تأثر السديس بعد تلاوته آيات من سورة المعارج: "يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ( 12 ) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ يُنْجِيهِ ) ( إِنَّ الْإنسان خُلِقَ هَلُوعاً (19) إذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً (21) إِلَّا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ)".

ويظهر في مقطع الفيديو تطبيق التباعد الاجتماعي بين المصلين ضمن الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لمواجهة فيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19".