دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تحدث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مع نظيره المصري، سامح شكري، الثلاثاء، وذلك بأول تواصل بين واشنطن والقاهرة منذ استلام إدارة جو بايدن السلطة.

وقال بلينكن عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، مصالحنا الأمنية المشتركة يجب أن تتماشى مع احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومن ضمنها مجتمع مدني قوي".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي في التغريدة نفسها قائلا: "أتطلع قدما لتعزيز شراكتنا التاريخية"، على حد تعبيره.

Spoke today with Egypt Foreign Minister Shoukry. Our shared security interests must align with respect for democracy and human rights, including the importance of a strong civil society. I look forward to strengthening our historic partnership.

ولم يصدر تعليق من الخارجية المصرية بعد عن هذا التواصل الذي يعد الأول بين إدارة بايدن والسلطات المصرية، منذ وصول الرئيس الأمريكي للسلطة.

يذكر أن بايدن سيبدأ بالتواصل مع زعماء المنطقة ابتداء من رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حسبما ذكرت المتحدثة باسم البيت ال

أبيض جين ساكي.