وفدان من مصر وقطر يلتقيان في الكويت لأول مرة منذ بيان العُلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عقد وفدان يمثلان الجانبين المصري والقطري اجتماعا في دولة الكويت، الثلاثاء، هو الأول منذ "بيان العُلا"، حسب بيان نشرته الخارجية القطرية.

وقالت الدوحة في بيانها: "عقد وفدان رسميان من دولة قطر وجمهورية مصر العربية اليوم بدولة الكويت اجتماعهما الأول لوضع آليات وإجراءات المرحلة المستقبلية بعد بيان قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021 ".

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها قائلة: "ورحب الجانبان بالإجراءات التي اتخذها كلا البلدين بعد التوقيع على بيان العلا كخطوة على مسار بناء الثقة بين البلدين الشقيقين. كما بحث الاجتماع السبل الكفيلة والإجراءات اللازم اتخاذها بما يعزز مسيرة العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين البلدين، وبما يحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية".

وتابعت قطر في البيان نفسه: " وأعرب الجانبان عن التقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة على استضافتها للقمة الخليجية الأخيرة التي توجت بإصدار بيان العلا"، وأردفت: " وتقدم الجانبان بالشكر لدولة الكويت الشقيقة على استضافتها للاجتماع الأول بينهما، وأعربا عن التقدير لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت على الجهود التي قادتها بلاده لرأب الصدع وحرصها على تعزيز العمل العربي المشترك."، حسب تعبيرها.