تداول صورة تلقي صالح الفوزان لقاح فيروس كورونا في السعودية.. فكيف جاءت التعليقات؟

الشرق الأوسط
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تداول صورة تلقي صالح الفوزان لقاح فيروس كورونا في السعودية.. فكيف جاءت التعليقات؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون، الثلاثاء، صورة للحظة تلقي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ صالح الفوزان اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وعلقت عليها بالقول: "معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19"، حسب تعبيرها.

وتداول عدد من المغردين المقطع متمنين السلامة للفوزان الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط المجتمع السعودي.

وتقدم السعودية لقاحات عدة لفيروس كورونا، وقد تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لقاح فايزر الأمريكي.

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