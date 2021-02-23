دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون، الثلاثاء، صورة للحظة تلقي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ صالح الفوزان اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء مقطع الفيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، وعلقت عليها بالقول: "معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19"، حسب تعبيرها.

معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا كوفيد 19 https://t.co/UJ63cGTCTv

وتداول عدد من المغردين المقطع متمنين السلامة للفوزان الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط المجتمع السعودي.

وتقدم السعودية لقاحات عدة لفيروس كورونا، وقد تلقى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، لقاح فايزر الأمريكي.

📌| معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى يتلقى الجرعة الأولى من #لقاح_كورونا . https://t.co/Gu5i3sV0JY

اللهم متّعه بالعافية وأمدَّ له في عمره على طاعتك والدنا العلّامة بقيّة السلف الشيخ صالح بن فوزان الفوزان ❤️. https://t.co/XBUciv9pmv