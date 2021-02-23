شاهد.. مقارنة بين قوة الجيش التركي ونظيره اليوناني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت تركيا الرد على ما وصفته بـ"تحرش" مقاتلات يونانية بسفينة أبحاث تابعة لها في "بحر إيجه"، وفق ما نقلته قناة TRT الرسمية التركية.

ونقلت القناة التركية تصريحات لوزير الدفاع التركي، خلصوي أكار، قال فيها: "سلوك تركيا في هذا الموضوع وقرارها وماذا ستفعل واضح من دون أي شبهة"، وأضاف قائلا: " جرى الرد على تحرُّش جيراننا اليونانيين وفقاً للقواعد"، حسب قوله.

و"تحرشت" 4 مقاتلات يونانية بسفينة تركية كانت تجري أبحاثا، قالت القناة التركية إنها "تقنية وعلمية" شمالي بحر إيجه.

وأطلقت المقاتلات اليونانية بالونات حرارية مع اقترابها من السفينة التركية على مسافة ميلين بحريين، حسبما ذكرت TRT.