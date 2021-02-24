دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أطلقت النيابة العامة المصرية، الأربعاء، دعوة لإفادتها بمقطع فيديو الخاص بواقعة الاعتداء الجنسي فتاة في أحد فنادق العاصمة المصرية قبل سنوات، المعروفة إعلاميًا باسم "واقعة التعدي على فتاة فندق فيرمونت نايل سيتي".

وقالت النيابة المصرية، في بيان، إنها "ترى أن توافر هذا المقطع سيكون من شأنه الإسهام في تحقيق العدالة بهذه الواقعة، ومن ثم فإنها تدعو الكافة إلى تفعيل دورهم المجتمعي الإيجابي، بالمبادرة بتقديم هذا المقطع إليها".

وأكدت النيابة المصرية أنها ستضمنَ "سرية بيانات الشهود ومقدمي هذه الأدلة وحمايتهم إعمالًا لأحكام الدستور والقانون".

وأضاف بيان النيابة أن تحقيقاتها في الواقعة "كشفت عن تواتر مشاهدة الكثير مقطعًا لتصوير واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نايل سيتي) خلال عام ٢٠١٤، وتلقي بعض ممن شاهدوه أو علموا بتفصيلاته - وكانوا على صلة بالمتهمين أو المجني عليها - تهديدات لإثنائهم عن الإدلاء بأقوالهم إلى جهة التحقيق أو تقديم المقطع إليهم".

ونتيجة لـ"هذه المخاوف لجأ شخصٌ بحوزته المقطع إلى إنشاء حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي باسم مستعار، وأرسل عبره صورًا التقطها من المقطع إلى بعض الشهود، ثم أغلق الحساب على مظنة من البطش به، وقدم الشهود تلك الصور إلى النيابة العامة"، حسب البيان.

وقالت النيابة المصرية إن من بحوزتهم مقطع الفيديو المُوثق لواقعة الاعتداء على الفتاة أدت إلى "إحجامهم عن الإدلاء بشهادتهم أو تقديم ما بحوزتهم من أدلة فنية تفيد في كشف الحقيقة".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس 3 متهمين على ذمة التحقيق، في قضية الاعتداء على فتاة في فندق فيرمونت.

وألقي القبض على المتهمين الثلاثة في لبنان، قبل أن تتسلمهم مصر عبر جهاز الإنتربول الدولي.

وكانت القضية قد أثارت جدلا كبيرًا في مصر، حيث ظلت الواقعة غير معروفة حتى يوليو/تموز الماضي، بعد تكشفها عبر شهادات نُشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وحظرت النيابة المصرية نشر أخبار عن تفاصيل حقيقاتها في القضية في مطلع فبراير/شباط الجاري.