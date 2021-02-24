شقيقتها توضح مطالب لجين الهذلول أمام المحكمة بـ2 مارس

الشرق الأوسط
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لجين الهذلول

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت علياء، شقيقة لجين الهذلول، الناشطة السعودية التي أطلقت السلطات السعودية سراحها مؤخرا إن الأخيرة ستدخل قاعة المحكمة الثلاثاء 2 مارس/ آذار من "باب الأحرار" على حد تعبيرها.

جاء ذلك في تغريدة لعياء على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر: "يوم الثلاثاء 2مارس، ستدخل لجين قاعة محكمة الاستئناف المتخصصة من باب الأحرار.. مطالبها هو الاعتراض على تفسير التهم والإدانة المبنية عليه وكذلك طلب رفع حظر السفر عنها وعن جميع أفراد العائلة.."

وتابعت علياء في تغريدتها موضحة مطالبها قائلة: "وأنا اطالب برد الاعتبار للجين وتعويضها عن التعذيب الذي حصل لها وتشويه سمعتها".

ويذكر أن القضاء السعودي أصدر في 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي حكمه بإدانة الناشطة السعودية بالسجن لمدة 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف التنفيذ لسنتين و10 أشهر، وأطلق سراحها في الـ10 من فبراير/ شباط الجاري.

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