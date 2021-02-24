دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اتهم رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، ما وصفها بـ"الأنظمة العربية" بالمشاركة في عملية مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، مشيرا أن طهران ستزود هذه الدول بالوثائق بهذا الصدد، حسبما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

وقال باقري في كلمته بملتقى يتعلق بالحرب الإيرانية-العراقية إن بلاده ستعرض الوثائق التي لديها على الأنظمة المشاركة في مقتل سليماتي "حتى لا تستطيع إخفاء مشاركتها المباشرة في هذه الجريمة"، وفقا لفارس.

ولفت رئيس الأركان الإيراني إلى أن أمريكا كشفت عن من ساعدها، مشيرا إلى أن واشنطن استعانت بمعلومات استخباراتية من قواعدها في السعودية والإمارات وقطر والبحرين، وذكر أن الطائرة التي قُتل إثر هجومها سليماني أقلعت من الكويت والعراق والأردن.

يذكر أن سليماني كان قد قُتل بغارة أمريكية عبر طائرة مسيرة في محيط مطار بغداد الدولي في 3 يناير/كانون ثاني من عام 2020، برفقة نائب قائد الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس.