فيديو "حديث مهم يكشف استغلال قضية خاشقجي سياسيا".. أمير سعودي يغرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، مقطع فيديو لفت فيه إلى "حديث مهم يكشف استغلال" قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

حديث مهم يكشف أنه تم استغلال قضية المرحوم جمال خاشقجي لأهداف سياسية بحتة وليس كما يدعي البعض بأنها لأهداف إنسانية فكل من تحدث عن خاشقجي لم نسمع له صوت أو موقف إتجاه ما تفعله تركيا وإيران و دول كثيره , في النهاية أصبحت أسطوانة الإنسانية مكشوفة لدى الجميع ولن تنطوي على أحد بعد ذلك https://t.co/diD43RzbHG

جاء ذلك في تغريدة للأمير السعودي على صفحته الرسمية بتويتر، حيث علق على مقطع الفيديو بالقول: "حديث مهم يكشف أنه تم استغلال قضية المرحوم جمال خاشقجي لأهداف سياسية بحتة وليس كما يدعي البعض بأنها لأهداف إنسانية فكل من تحدث عن خاشقجي لم نسمع له صوت أو موقف اتجاه ما تفعله تركيا وإيران ودول كثيره، في النهاية أصبحت أسطوانة الإنسانية مكشوفة لدى الجميع ولن تنطوي على أحد بعد ذلك".

ويظهر في مقطع الفيديو الذي لا يمكن لموقع CNN بالعربية التأكد من تاريخ بثه، يتحدث فيه شخص قائلا: "منذ مقتل جمال خاشقجي، الجميع في أمريكا يعرف اسمه، لدينا في الصين مليون شخص بمعسكرات الاعتقال ولم يتم التركيز عليهم مثل التركيز على جمال خاشقجي، لماذا؟"

ويتابع المتحدث في مقطع الفيديو: "ليس لأنها المملكة العربية السعودية أو بسبب محمد بن سلمان إنما بسبب العلاقة بين جاريد كوشنر ومحمد بن سلمان، يتعلق الأمر بانيل من ترامب بشكل غير مباشر.. الإيرانيون وحزب الله وبقية الوكلاء الإيرانيين استأصلوا 10 ملايين شخص في سوريا وقتلوا 500 ألف شخص في سوريا وكل شخص منهم يحمل اسما.."