تداول فيديو لحظة خروج محمد بن سلمان من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة خروج ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية ناجحة.

#عاجل سمو #ولي_العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية. https://t.co/i0cQDHCW5A #واس https://t.co/Q5wUBDnCKR

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الأمير محمد بن سلمان أجرى "عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء"، ناشرة مقطع الفيديو لحظة خروجه إلى السيارة.

وأشارت وكالة الأنباء السعودية في تقريرها على أن ولي العهد أجرى العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالعاصمة السعودية، الرياض.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله نشطاء من تعليقات على المقطع:

خطاك السوء.. الله يحفظك ويرعاك.. استودعناك عند الله الذي لا تضيع ودائعه 🙏🏻❤️ ولي العهد #محمد_بن_سلمان https://t.co/2DAHcatjx3

المَجدُ عوفِيَ إِذ عوفِيتَ وَالكَرَمُ وَزالَ عَنكَ إِلى أَعدائِكَ الأَلَمُ وَما أَخُصُّكَ في بُرءٍ بِتَهنِئَةٍ إِذا سَلِمتَ فَكُلُّ الناسِ قَد سَلِموا #محمد_بن_سلمان 🇸🇦 https://t.co/nKYcB2XZQe

الحمد لله على سلامتكم سمو #ولي_العهد #محمد_بن_سلمان حفظكم الله ذخراً وعزاً، وأسبغ عليكم لباس الصحة والعافية. https://t.co/XzQWR6qDtW