دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الديوان الملكي السعودي أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قد أجرى "عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، صباح الأربعاء.

وقال بيان صادر عن الديوان الملكي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن العملية الجراحية التي أجراها الأمير محمد بن سلمان العملية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض "قد تكللت بالنجاح".

وأشار البيان إلى أن ولي العهد السعودي قد غادر المستشفى بعد تعافيه من أثر العملية.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية مقطع فيديو أظهر لحظة خروج الأمير محمد بن سلمان من المستشفى.