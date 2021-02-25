وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

الشرق الأوسط
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وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالا هاتفيًا من نظيره الأمريكي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الخميس، اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وقالت "واس" إن الأمير فيصل بن فرحان تلقى اتصالا هاتفيًا من بلينكن، فيما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية، بحسب الوكالة السعودية الرسمية.

 

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