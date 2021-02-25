ما الذي قد يتضمنه التقرير المتوقع للاستخبارات الأمريكية في قضية خاشقجي؟

عام على قتل جمال خاشقجي.. غموض مستمر وعدالة لم تتحقق بعد

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- ذكرت 3 مصادر مطلعة، في تصريحات لـCNN، الأربعاء، أن الاستخبارات الأمريكية ستقدم تقريرها "غير السري" حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي للكونغرس، كحد أقصى الخميس.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قد قال في مقابلة مع CNN، إن إدارة الرئيس جو بايدن سترسل قريباً إلى الكونغرس تقرير الاستخبارات عن مقتل خاشقجي. وقال إن "الكونغرس أصدر قانوناً يفرض فعليا على الإدارة إصدار نسخة غير سرية من تقرير المساءلة والمسؤولية عن القتل الوحشي والمروع لجمال خاشقجي".

وأضاف سوليفان: "نعتزم الامتثال لذلك، ونعتزم القيام به قريبا"، وتابع بالقول: "سنرفق ردنا بهذا التقرير، ردنا الإضافي حول كيفية ضمان وجود مساءلة عن جريمة القتل تلك".

ويتطلب قانون تفويض الدفاع الوطني، تقديم رئيس الاستخبارات الوطنية تقريرا للجان المعنية يتضمن "تحديد وعرض الأدلة المتعلقة بأي معرفة سابقة أو دور لأي مسؤول حالي أو سابق في حكومة المملكة العربية السعودية أو أي شخصية سياسية سعودية حالية أو سابقة بالتوجيه أو الأمر أو العبث بالأدلة المتعلقة بمقتل خاشقجي".

ويقدم مشروع الدفاع تقريرا غير سري من وكالة الاستخبارات الأمريكية حول مقتل خاشقجي مع حماية المصادر والطرق، بما في ذلك "تحديد أولئك الذين نفذوا، أو شاركوا، وأمروا أو تواطأوا أو تحملوا مسؤولية موت جمال خاشقجي"، وفقا للقانون.