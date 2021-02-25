جنكيز تتحدث لـCNN عن وثائقي خاشقجي: سيُبقي إرثه حيّاً

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن إدارة الرئيس جو بايدن "مُستعدة لإصدار التقرير غير السري (بشأن مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي) بشفافية كاملة للكونغرس".

وأضاف برايس، في مؤتمر صحفي الأربعاء، أن "ما يمكنني قوله إن وكالة الاستخبارات الوطنية ملتزمة بإصدار نسخة غير سرية من التقرير إلى الكونغرس".

وتابع: "أعتقد أن ذلك سيكون قريبًا، كما قالت زميلتي جين ساكي (المتحدثة باسم البيت الأبيض) في الإيجاز الصحفي".

وقال نيد برايس إن وكالة الاستخبارات الوطنية قامت بجمع تقرير جريمة قتل خاشقجي "المروعة" للنظر في هذه القضية تحديدًا، على حد قوله.

وأشار المتحدث إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرت اتصالات مع المسؤولين السعوديين على مستويات مختلفة منذ الأسابيع الأولى للإدارة، عبر وزير الخارجية أنتوني بلينكن والمبعوث الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، ووزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس أن هذه الاتصالات تركزت على الصراع في اليمن.