بين جيشي مصر وتركيا.. أيهما يحتل تصنيفات عسكرية أعلى وفق إحصائية 2021؟

بين مصر وتركيا واليونان.. من يمتلك القوة البحرية الأكبر؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نرصد لكم في هذا التقرير مقارنة بين الجيشين المصري والتركي، من حيث التصنيفات العسكرية العالمية، وفقاً لمؤسسة "غلوبال فاير باور" المختصة بالشؤون العسكرية للدول وفق آخر إحصائية لعام 2021.

التصنيف العام

يحتل الجيش المصري المرتبة الـ13 عالمياً، في قائمة أقوى جيوش العالم، بينما يحتل نظيره التركي المرتبة الـ11 عالمياً من بين 139 دولة.

التصنيف من حيث القوة البشرية

تحتل مصر المرتبة 14 عالمياً في هذا الجانب إذ يبلغ عدد سكانها 104,124 مليون نسمة، بينهم قرابة 43 مليون نسمة قوة بشرية متاحة، بينما تحتل تركيا المرتبة 18 عالمياً بعدد سكان يبلغ 82,017 مليون نسمة، بينهم قرابة 41 مليون نسمة قوة بشرية متاحة.

التصنيف من حيث عدد الجنود الفاعلين

يحتل الجيش المصري المرتبة 11 عالمياً، إذ يضم 450 ألف جندي فاعل، بينما يحتل نظيره التركي المرتبة 15 عالمياً في هذا الجانب بنحو 355 ألف جندي فاعل.

القوة الجوية

التصنيف العام لسلاح الجو

يحتل سلاح الجو المصري المرتبة 10 عالمياً، بامتلاكه 1053 طائرة حربية متنوعة، في حين يحتل نظيره التركي المرتبة 9 عالمياً بـ 1056 طائرة حربية.

التصنيف من حيث عدد المقاتلات

يحتل سلاح الجو المصري المرتبة 12 عالمياً بعدد مقاتلات يبلغ 250 مقاتلة، في تفوق على نظيره التركي في هذا الجانب والذي يحتل المرتبة 15 عالمياً بامتلاكه 206 مقاتلة.

التصنيف من حيث عدد طائرات الهجوم



يحتل سلاح الجو المصري المرتبة 8 عالمياً بنحو 88 طائرة هجومية، في تقدم واضح أيضاً على نظيره التركي في هذا الجانب والذي يحتل المرتبة 66 عالمياً في هذا الجانب.

التصنيف من حيث عدد المروحيات

يميل التفوق في هذا الجانب لصالح سلاح الجو التركي الذي يحتل المرتبة 7 عالمياً بعدد المروحيات، حيث يمتلك 471 مروحية عسكرية ، بينما يحتل سلاح الجو المصري المرتبة 12 عالمياً في هذا الجانب، بامتلاكه 304 مروحية عسكرية.

التصنيف من حيث سلاح الدبابات

يبدو التفوق واضحا في هذا الجانب لصالح الجيش المصري الذي يحتل المرتبة 6 عالمياً بأكثر من 3735 دبابة، مقابل نظيره التركي الذي يحتل المرتبة 9 عالمياً بامتلاكه 3045 دبابة.

التصنيف من حيث سلاح المدرعات

يحتل الجيش المصري المرتبة 8 عالمياً بعدد مدرعات يبلغ 11000 مدرعة، بينما يحتل نظيره التركي المرتبة 6 عالمياً بنحو 11630 مدرعة وهنا التفوق يميل لصالح تركيا.

التصنيف من حيث القوة البحرية

في هذا الجانب، يبدو التفوق كبير لصالح مصر التي تحتل المرتبة 7 عالمياً، حيث يضم الأسطول البحري لها قرابة 316 قطعة بحرية منها 8 غواصات، إضافة إلى 50 سفينة دورية و9 فرقاطات و7 طرادات و23 سفينة متخصصة بالألغام بينما تحتل تركيا المرتبة 20، حيث تمتلك قرابة 149 قطعة بحرية منها 12 غواصة و 16 فرقاطة و10 طرادات و إضافة لـ35 سفينة دورية و11 سفينة متخصصة بالألغام.

التصنيف من حيث ميزانية الدفاع

تحتل جمهورية مصر المرتبة 29 عالمياً في هذا الجانب، إذ تصل ميزانية دفاع الجيش المصري إلى 10 مليار دولار، في تأخر ملحوظ على تركيا التي تحتل المرتبة 16 عالمياً من حيث الانفاق العسكري، حيث تصل ميزانية دفاع جيشها لنحو 17,300 مليار دولار سنوياً.