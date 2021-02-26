أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال العراق، الجمعة، إنه "فوجىء" بما صرح به وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، من أنه قدم "معلومات استخباراتية" حول مواقع على الأراضي السورية، حسب بيان للمكتب الإعلامي لوزير الدفاع العراقي.

وأضاف البيان: "إننا وفي الوقت الذي ننفي فيه حصول ذلك، نؤكد أن تعاوننا مع قوات التحالف الدولي منحصر بالهدف المحدد لتشكيل هذا التحالف، والخاص بمحاربة تنظيم داعش، وتهديده للعراق، بالشكل الذي يحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه".

ويوم الخميس، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في رحلة العودة إلى واشنطن من سان دييغو: "نحن نعرف ما ضربناه. سمحنا وشجعنا العراقيين على التحقيق وتطوير المعلومات الاستخباراتية، وكان ذلك مفيدًا للغاية لنا في تحديد الهدف".