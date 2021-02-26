منظمات ملاحية: تعرض سفينة لانفجار في خليج عُمان

الشرق الأوسط
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منظمات ملاحية: تعرض سفينة لانفجار في خليج عُمان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرضت سفينة لانفجار في خليج عُمان يوم الخميس، حسبما قالت منظمات ملاحية الجمعة.  

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن تحقيقات جارية بشأن الانفجار، وأن السفينة وطاقمها بأمان.

من جانبها، قالت منظمة الأمن البحري الدولي، في حسابها عبر تويتر، إنها على علم بتقرير هيئة عمليات التجارة البريطانية عن انفجار في سفينة تجارية غير تابعة للمنظمة في خليج عمان، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الوضع.

في حين أوضحت شركة الأمن البحري الخاصة (أمبري)، أن الواقعة حدثت في تمام الساعة 8:20 من مساء الخميس (حسب التوقيت العالمي المنسق).

وأفادت أن "حاملة مركبات تعرضت لانفجار أثناء تحركها شرقاً في خليج عمان". وقدرت "أمبري" أن "السفينة ربما تكون مستهدفة" بسبب علم تبعيتها لإسرائيل والمملكة المتحدة.

 

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