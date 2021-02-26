دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعرضت سفينة لانفجار في خليج عُمان يوم الخميس، حسبما قالت منظمات ملاحية الجمعة.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إن تحقيقات جارية بشأن الانفجار، وأن السفينة وطاقمها بأمان.

من جانبها، قالت منظمة الأمن البحري الدولي، في حسابها عبر تويتر، إنها على علم بتقرير هيئة عمليات التجارة البريطانية عن انفجار في سفينة تجارية غير تابعة للمنظمة في خليج عمان، مؤكدة أنها ستواصل مراقبة الوضع.

@IMSC_Sentinel is aware of a UKMTO report of explosion on non-IMSC flagged merchant vessel in the Gulf of Oman. Investigations are ongoing. UKMTO advises caution. CTF Sentinel will continue to monitor the situation. More Details: https://t.co/B0c1RtqkNx https://t.co/kWw7uFrjTE

في حين أوضحت شركة الأمن البحري الخاصة (أمبري)، أن الواقعة حدثت في تمام الساعة 8:20 من مساء الخميس (حسب التوقيت العالمي المنسق).

وأفادت أن "حاملة مركبات تعرضت لانفجار أثناء تحركها شرقاً في خليج عمان". وقدرت "أمبري" أن "السفينة ربما تكون مستهدفة" بسبب علم تبعيتها لإسرائيل والمملكة المتحدة.