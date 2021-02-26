ما سبب تأخر مكالمة بايدن والملك سلمان؟ المتحدثة باسم البيت الأبيض توضّح

بحسب نتائج تقرير خاشقجي.. ما هي خيارات إدارة بايدن في التعامل مع السعودية؟

كيف يمكن أن يغيّر تقرير الاستخبارات الأمريكية حسابات بايدن مع السعودية؟

ما الذي قد يتضمنه التقرير المتوقع للاستخبارات الأمريكية في قضية خاشقجي؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي جو بايدن، وهنأه "بمناسبة توليه منصبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية"، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأكد العاهل السعودي والرئيس الأمريكي، خلال الاتصال، عمق العلاقة بين البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة بينهما بما يخدم مصالحهما ويحقق أمن واستقرار المنطقة والعالم، بحسب "واس".

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن جرى خلال المكالمة استعراض أهم قضايا المنطقة والمستجدات ذات الاهتمام المشترك، وبحث السلوك الإيراني في المنطقة وأنشطته المزعزعة للاستقرار ودعمه للجماعات الإرهابية.

وشكر العاهل السعودي الرئيس الأمريكي "على التزام الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عن المملكة تجاه مثل هذه التهديدات وتأكيد فخامته بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك السلاح النووي".

من جانبه، أشاد بايدن بـ"دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للوصول لهدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن".

في حين أكد الملك سلمان بن عبدالعزيز حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني.

في سياق متصل، أصدر البيت الأبيض قراءة لما ورد في مكالمة بايدن والملك سلمان بن عبد العزيز.

وحسب بيان البيت الأبيض، "أشار الرئيس (جو بايدن) بشكل إيجابي إلى الإفراج الأخير عن العديد من النشطاء السعوديين الأمريكيين والسيدة لجين الهذلول من الحجز، وأكد الأهمية التي توليها الولايات المتحدة لحقوق الإنسان العالمية وسيادة القانون".

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يرد ذكر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، والتقرير المرتقب أن تصدره وكالة الاستخبارات الوطنية الأمريكية في هذا الشأن.

كان مصدر مقرب من الحكومة السعودية اطلع على الأمر، قال لشبكة CNN إن العاهل السعودي الاتصال الذي جرى بين الزعيمين يوم الخميس "سار على ما يرام".