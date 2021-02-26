أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال البيت الأبيض إن تحركه في سوريا، الخميس، مدعوم بالمادة الثانية من الدستور، وكذلك بميثاق الأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن "الرئيس تصرف وفقًا لسلطات الدفاع عن النفس المتأصلة المنصوص عليها في دستورنا وميثاق الأمم المتحدة. كانت لدينا عملية صارمة لتشمل المراجعة القانونية للضربات التي تم إجراؤها".

وأضاف المتحدث: "وفقًا للقانون المحلي، اتخذ الرئيس هذا الإجراء وفقًا لسلطته بموجب المادة الثانية للدفاع عن الأفراد الأمريكيين. وقد تم اختيار الأهداف لتتوافق مع الهجمات الأخيرة.. ولردع مخاطر هجمات إضافية خلال الأسابيع المقبلة".

وأشار المتحدث إلى أنه "من منظور القانون الدولي، تصرفت الولايات المتحدة وفقًا لحقها في الدفاع عن النفس، كما ورد في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. وكانت الضربات ضرورية لمواجهة التهديد ومتناسبة مع الهجمات السابقة".

يأتي ذلك في الوقت الذي لم يرحب عدد أكبر من أعضاء الكونغرس بشأن تحرك بايدن فيما يتعلق بعدم سعيه للحصول على موافقة الكونغرس على الضربات.