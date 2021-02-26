البيت الأبيض: وكالة الاستخبارات الوطنية ستصدر تقرير جمال خاشقجي في وقت لاحق اليوم

الشرق الأوسط
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البيت الأبيض: وكالة الاستخبارات الوطنية ستصدر تقرير جمال خاشقجي اليوم

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الجمعة، إن مدير الاستخبارات الوطنية سيصدر التقرير الاستخباراتي الذي طال انتظاره حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وقالت ساكي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة: "يمكنني أن أبلغكم أننا نتوقع أن يصدر التقرير، بشكل منفصل، في وقت لاحق اليوم من قبل الاستخبارات الوطنية".

وأضافت ساكي: "ليس لدي المزيد لأقرأه من المكالمة. يمكنني أن أخبركم على نطاق واسع أن الرئيس يثير كما يفعل كل مسؤول وكل مستوى، مخاوفنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان والخطوات التي نتوقع أن تتخذها الحكومة والمسؤولون في البلاد للمضي قدمًا، وبالتأكيد كان ذلك جزءًا من محادثة".

وأصدر البيت الأبيض، الخميس، بيانا للمكالمة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز. ولم يرد ذكر لخاشقجي في البيان.

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