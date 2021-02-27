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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – اعلنت البحرين، السبت، تأييدها للبيان الصادر عن السعودية بشأن تقرير الاستخبارات الأمريكية حول قضية مقتل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، منوهة بسياسة الاعتدال إقليميا ودوليا التي يقودها الملك سلمان وولي عهده.

وأعربت البحرين في بيان صادر عن خارجيتها عن تأييدها لـ"ما ورد في بيان وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي، جمال خاشقجي، رحمه الله"، وفقا لوكالة أنباء البحرين الرسمية.

وتابعت المنامة في بيانها قائلة: "تؤكد مملكة البحرين على أهمية الدور الأساسي للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الامين ، وما تضطلع به من سياسة الاعتدال اقليميا وعربيا ودوليا، وما تبذله من جهود في تعزير الامن والاستقرار الاقليمي ، وتعزيز النماء الاقتصادي العالمي، وتعرب مملكة البحرين عن رفضها لكل ما من شأنه المساس بسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة"، حسب تعبيرها.

وكانت قد زودت الاستخبارات الأمريكية الكونغرس بتقرير غير سري حول مقتل خاشقجي، وتضمن التقرير، الذي طال انتظاره، تقديرا يفيد بأن محمد بن سلمان وافق على "اعتقال أو قتل" الإعلامي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول عام 2018.

يذكر أن البخرين أول دولة خليجية تعلن موقفها من تقرير الاستخبارات الأمريكية منذ صدوره مساء الجمعة ورد السعودية عليه.