بلينكن عن التعامل مع محمد بن سلمان: علاقتنا مع السعودية أكبر من أي فرد

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، أنه أوضح للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال اتصالهما الهاتفي الخميس أن "القواعد تغيرت"، مؤكدا أن على السلطات السعودية التعامل مع "انتهاكات" حقوق الإنسان، وذلك بعد نشر تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي.

ورد بايدن، في مقابلة مع قناة "Univision"، على سؤال عن إلى أي مدى قد يضغط على ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للامتثال لحقوق الإنسان، قائلا: "لقد تحدثت أمس مع الملك وليس الأمير. أوضحت له أن القواعد تتغير".

وأضاف بايدن: "سنعلن عن تغييرات مهمة اليوم ويوم الاثنين. سنحاسبهم على انتهاكات حقوق الإنسان، وسنتأكد من أنهم، في الواقع، إذا كانوا يريدون التعامل معنا، فعليهم التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان. نحن نحاول القيام بذلك في جميع أنحاء العالم".

وأشار بايدن إلى تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل خاشقجي، وقال: "كان هذا التقرير موجودا هناك، ولم تقم الإدارة الأخيرة (إدارة دونالد ترامب) بنشره حتى. على الفور، عندما دخلت (إلى البيت الأبيض)، حصلت على ​​التقرير، وقرأته، وأصدرناه اليوم. وما حدث أمر شنيع".

وقالت الاستخبارات الأمريكية في تقريرها: "نحن نقدر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي".

وأضافت: "نحن نبني هذا التقييم على سيطرة ولي العهد على صنع القرار في المملكة، والمشاركة المباشرة لمستشار رئيسي وأعضاء من رجال الأمن الوقائي لمحمد بن سلمان في العملية، ودعم ولي العهد لاستخدام الإجراءات العنيفة لإسكات المعارضين في الخارج، بما في ذلك خاشقجي".