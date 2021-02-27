تضامنا مع محمد بن سلمان.. شخصيات سعودية تغير صور حساباتها على تويتر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تضامنت شخصيات سعودية في مجالات مختلفة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، السبت، بعد تقديم الاستخبارات الأمريكية تقريرها للكونغرس والذي قدر موافقة ولي العهد على "اعتقال أو قتل" الإعلامي جمال خاشقجي، إذ قام عدد منهم بتغيير صورهم الشخصية على صفحاتهم في موقع تويتر لتصبح صورة بن سلمان.

وغير السفير السعودي لدى لبنان، وليد البخاري، صورته الشخصية على موقع تويتر لتصبح صورة محمد بن سلمان ونشر تغريدة قال فيها لولي العهد السعودي: "أنت المجدد والمأمول والأمل"، حسب قوله.

من جانبه، قام الأمير عبدالرحمن بن مساعد بالخطوة نفسها، مرفقا الصورة بوسم "صورة جديدة للملفل الشخصي"، حسب قوله.

وغيرت الكاتبة، وفاء الرشيد صورتها الشخصية على موقع تويتر لتصبح صورة ولي العهد في إطار الحملة التضامنية نفسها.

وعلى وسم "صورة جديدة للملف الشخصي" غير الشاعر فهد الشهراني صورته الشخصية أيضا لتصبح صورة ولي العهد السعودي.

وكان فد دشن سعوديون وسم "كلنا محمد بن سلمان" الجمعة، بعد الكشف عن محتوى تقرير الاستخبارات الأمريكية والذي قدر موافقة ولي العهد السعودي على اعتقال أو قتل خاشقجي عام 2018.