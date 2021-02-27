دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، السبت، انتقادات للإدارة الأمريكية بعد التقرير الذي قدمته الاستخبارات الأمريكية للكونغرس، الجمعة، حول مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، مذكرا واشنطن بأحداث "سجن أبو غريب" في العراق وباغتيال علماء عراقيين أثناء ما يُعرف بـ"الغزو".

وعلق خلفان في سلسلة تغريدات على تقرير الاستخبارات الأمريكية قائلا: "قبل شهر كنت مع زميل قلت له اتوقع ان يقود بايدن حملة عنيفة ضد المملكة وبالذات محمد بن سلمان...وانا اعرف الاسباب لماذا ؟ ليس الامر بسبب خاشقجي ابدا"، حسب قوله.

وتابع المسؤول الأمني الإماراتي في تغريدة لاحقة: "مرتكبو جرائم ابي غريب يتباكون على مقتل خاشقجي...غريب !!"، في إشارة إلى ما يُعرف بأحداث سجن أبو غريب في العراق.

مرتكبي جرائم ابي غريب يتباكون على مقتل خاشقجي...غريب !!!

وأضاف خلفان قائلا: "كم عالم عراقي اغتيل في العراق ابان احتلال امريكا له...لم ينعهم بايدن ولو بكلمة...رق قلبه يعني لخاشقجي"، حسب قوله.

وانتقد نائب رئيس شرطة دبي التقرير الصادر عن الاستخبارات الأمريكية قائلا: "امضيت 52 عاما في كتابة التقارير ذات الصلة بالجريمة ولم ار قط اخيب من تقرير امريكا المنشور...من اول نقطتين في التقرير تأكدت ان ما جاء فيه يبطله"، ثم أردف: "لا تبنى الادلة على التصور والاعتقاد"، حسب قوله.

امضيت 52عاما في كتابة التقارير ذات الصلة بالجريمة ولم ار قط اخيب من تقرير امريكا المنشور...من اول نقطتين في التقرير تأكدت ان ما جاء فيه يبطله. https://t.co/biZDSrNXJA

.وكانت قد كشفت أمريكا عن التقرير الذي قدمته الاستخبارات للكونغرس وشمل تقديرا يفيد بأن ولي العهد السعدي، محمد بن سلمان، وافق على اعتقال أو قتل خاشقجي.