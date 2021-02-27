دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وصل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مساء السبت، إلى حلبة الدرعية في ختام سباقات السيارات "فورمولا إي"، بعد يوم من نشر تقرير استخباراتي أمريكي حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وبينت لقطات مصورة نشرتها وسائل إعلام سعودية رسمية لحظة وصول الأمير محمد بن سلمان إلى حلبة الدرعية، والترحيب به.
فيديو | وصول #ولي_العهد لحلبة #الدرعية في ختام سباقات "فورمولا إي" #محمد_بن_سلمان_في_فورميلا_اي #DiriyahEPrix #الإخبارية https://t.co/usfh8KMrEg
وخلال أحد مقاطع الفيديو المتداولة، عبر أشخاص عن أمنياتهم له بتمام الصحة، بعد أن أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية، حسبما قالت وقتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).
وحينها، رد الأمير محمد بن سلمان على احد الاشخاص : "الله يطول عمرك، الله يسلمك".
ويوم الجمعة، أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تقريرًا استخباراتيًا رُفعت عنه السرية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول عام 2018.
وجاء في تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل خاشقجي إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على "عملية اعتقال أو قتل الصحفي السعودي".
بينما رفضت الحكومة السعودية، الجمعة، ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية عن مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي، معتبرة أن استنتاجات التقرير "مسيئة وغير صحيحة"، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.